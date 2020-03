Coronavirus: Gelmini (FI), per genitori-lavoratori serve congedo retribuito all'80 per cento

- I genitori-lavoratori che sono costretti a restare a casa per accudire i figli non possono perdere il 50 per cento dello stipendio. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputatiche ricorda come FI "aveva proposto un congedo parentale straordinario retribuito all'80 per cento. Chiederemo la modifica di questa misura: la famiglia deve essere difesa dal coronavirus", conclude Gelmini. (Rin)