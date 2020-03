Cile: coronavirus, governo chiude frontiere dopo raddoppio contagi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur se con ritardo rispetto ad altre aree del mondo, il nuovo coronavirus interessa oggi la quasi totalità dei paesi dell'America latina. Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito, con 200 casi confermati, di cui uno guarito. Alcuni stati della federazione hanno chiuso le attività scolastiche mentre il governo - che mette sotto osservazione gli stranieri in entrata nel paese - ha raccomandato la cancellazione o il rinvio di eventi con grande partecipazione di massa. In Argentina, dove lo scorso 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono saliti a 56, con un totale di due decessi. Buenos Aires ha deciso una chiusura totale delle frontiere per 15 giorni, permettendo il solo rientro – con quarantena – ai connazionali e agli stranieri residenti nel paese. Il presidente Alberto Fernandez ha inoltre posticipato l'inizio delle lezioni al 31 marzo in scuole e università e deciso dispense dal lavoro per i maggiori di 60 anni. (segue) (Abu)