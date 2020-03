Cile: coronavirus, governo chiude frontiere dopo raddoppio contagi (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Honduras, con tre casi, si parte dalle misure che sono ora considerabili come "minime": quarantena obbligatoria a tutti i viaggiatori in arrivo dai paesi a rischio. Alla Costa Rica, con 35 casi confermati, va il primato di aver registrato il primo caso in America Centrale. Sospese le attività scolastiche e ridotta del 50 per cento la capienza degli spazi pubblici destinati alle riunioni. In Guatemala è morto il primo, e per ora unico contagiato. Non essendo riusciti a "rintracciare" tutti i passeggeri del volo che ha portato il "paziente zero" in patria, il presidente Alejandro Giammattei, ha sospeso le festività di Pasqua imponendo uno stop alle attività di massa. L'infezione è arrivata anche nella Repubblica Dominicana, dove ad oggi si contano undici contagi. Cuba ha riportato tre casi di contagio su altrettanti turisti italiani in arrivo a marzo. (segue) (Abu)