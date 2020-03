Coronavirus: Iran, chiusi i luoghi di pellegrinaggio

- L’Iran chiude i suoi luoghi di pellegrinaggio nel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus. Lo riporta la televisione di Stato. In particolare, resteranno chiuse fino a nuovo avviso i santuari dell’Imam Reza a Masshad, di Fatima Masumeh a Qom e dello Shah Abdol-Azim a Teheran. Il provvedimento è stato assunto su indicazione del ministero della Sanità. Secondo l’agenzia di stampa governativa “Irna”, la chiusura del santuario di Qom, epicentro della diffusione del coronavirus in Iran, ha provocato forti proteste. I manifestanti hanno anche danneggiato la porta d’ingresso del luogo sacro. Finora l’epidemia ha provocato 853 morti in tutto il paese, con un numero di contagi che sfiora quota 14 mila. In mattinata il presidente Hassan Rohani ha invitato i cittadini a “restare a casa” per contenere la diffusione del virus, ma si è detto convinto che il picco dei contagi sia già stato superato.(Res)