Coronavirus: Commissione europea offre fino a 80 milioni di euro a tedesca CureVac per sviluppo vaccino

- Oggi la Commissione europea ha offerto fino a 80 milioni di euro di sostegno finanziario a CureVac, uno sviluppatore di vaccini altamente innovativo di Tubinga, in Germania, per accelerare lo sviluppo e la produzione di un vaccino contro il coronavirus in Europa. Lo si apprende dalla Commissione. La presidente, Ursula von der Leyen, e il commissario per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel, hanno discusso con il management di CureVac tramite videoconferenza. Anche il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), Ambroise Fayolle, ha partecipato all'appuntamento. Il sostegno arriverebbe sotto forma di una garanzia dell'Ue su un prestito Bei, nel quadro del meccanismo di finanziamento delle malattie infettive InnovFin nell'ambito di Orizzonte 2020. (Beb)