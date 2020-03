Coronavirus: Garavini (Iv), avvio sperimentazione farmaco anti-artrite segnale di speranza

- La conferma definitiva da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) dell'avvio della sperimentazione del Tocilizumab, il farmaco antiartrite che ha dato effetti positivi sui pazienti affetti da Covid-19, è "una notizia che dà speranza a tutti: contagiati e personale sanitario". Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, presidente della commissione Difesa e vicepresidente del gruppo di Italia viva. "E' un messaggio di speranza per tutta la società che, in questo periodo, sta compiendo grandi sacrifici per permettere a tutto il Paese di superare la crisi. Complimenti ai medici del Pascale di Napoli - aggiunge Garavini - che hanno lanciato l'appello e ci hanno creduto fin da subito. L'Italia ha nei suoi ricercatori e scienziati il primo vero antidoto al contagio".(Com)