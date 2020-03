Migranti: Frontex, a febbraio 6.200 attraversamenti illegali delle frontiere, -42 per cento su gennaio

- A febbraio, il numero di attraversamenti illegali delle frontiere sulle principali rotte migratorie d'Europa è diminuito del 42 per cento rispetto al mese precedente, attestandosi su quota 6.200. Lo ha comunicato l'Agenzia europea della guardia frontiera e costiera (Frontex), che ha spiegato che il numero totale di passaggi di frontiera illegali per i primi due mesi dell'anno ha raggiunto quota 16.900, in crescita del 27 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo i dati di Frontex, la rotta migratoria del Mediterraneo orientale ha continuato a rappresentare la quota maggiore di rilevamenti di attraversamenti illegali di frontiere in Europa a febbraio, sebbene il numero di migranti che hanno intrapreso questa rotta verso l'Europa sia sceso del 42 per cento da gennaio a circa 2.500. Frontex sottolinea che il dato di febbraio non copre l'aumento del numero di migranti che avevano cercato di entrare in Grecia dal primo marzo. Nei primi due mesi del 2020, sono stati rilevati quasi 7 mila passaggi di frontiera illegali su questa rotta, ovvero il 16 per cento in più rispetto a un anno fa. Gli afgani sono stati la prima nazionalità rilevata su questa rotta, più di uno su tre immigrati irregolari registrati, seguiti da cittadini siriani e turchi. (segue) (Beb)