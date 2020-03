Brasile: Bolsonaro su coronavirus, problema sovradimensionato per far cadere il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Jair Bolsonaro ha affermato nuovamente, in un'intervista con Rádio Bandeirantes, che esiste un'isteria collettiva sul coronavirus in Brasile, motivata da una presunta "lotta per il potere". "Esiste un pericolo, ma c'è un sovradimensionamento di questo problema", ha detto il presidente brasiliano, in un'intervista con "Radio Bandeirantes". "Se l'economia affonda, il Brasile affonda e finisce il mio governo. Per questo dico che è una lotta di potere ", ha dichiarato. (segue) (Brb)