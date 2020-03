Brasile: Bolsonaro su coronavirus, problema sovradimensionato per far cadere il governo (2)

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha anche detto che è altamente improbabile che il Brasile riesca a raggiungere l'obiettivo di una crescita del 2 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) quest'anno a causa dell'impatto dell'epidemia di coronavirus sull'economia globale e brasiliana. Il presidente incontrerà il ministro dell'Economia Paulo Guedes questo pomeriggio per discutere di possibili misure, in particolare a sostegno delle compagnie aeree gravemente danneggiate dalla diffusione del virus. (segue) (Brb)