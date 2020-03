Brasile: Banca centrale riduce stima crescita Pil 2020 all'1,68 per cento, tasso di sconto al ribasso

- Gli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane hanno ridotto la stima della crescita del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2020 al 1,68 per cento, rispetto al dato del 1,99 per cento diffuso la scorsa settimana. Appena quattro settimane fa la prospettiva era di una crescita pari al 2,23 per cento. La stima è contenuta nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana, noto anche come rapporto "Focus", pubblicato oggi, 16 marzo. Il rapporto è il risultato di un sondaggio effettuato tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese ogni settimana. Si tratta della quarta revisione al ribasso consecutiva. La Bc mantenuto invariata la stima dell'inflazione per il 2020 al 3,20 di oggi. (segue) (brb)