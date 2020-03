Coronavirus: i Musei Vaticani a portata di clic in sette tour virtuali

- La bellezza dei Musei Vaticani direttamente a casa. Chiuse temporaneamente a causa dell’emergenza Covid-19 le collezioni pontificie continuano ad essere disponibili in un clic direttamente su pc, smartphone e tablet per non smettere di svelare agli utenti di tutto il mondo la bellezza senza tempo di tanti capolavori. È quanto si legge su vaticannews. Sette i tour virtuali proposti sul sito www.museivaticani.va: dalla Cappella Sistina al Museo Pio Clementino, dal Museo Chiaramonti al Braccio Nuovo, dalle Stanze di Raffaello alla Cappella Niccolina, fino alla Sala dei Chiaroscuri. Il cyber-visitatore può esplorare ciascuno di questi ambienti, muovendosi in ogni direzione e focalizzandosi sui particolari anche minimi delle singole opere, riprodotte ad alta definizione. Quotidianamente inoltre l’account instagram ufficiale @vaticamuseums propone dettagli dei capolavori vaticani accompagnati da brevi didascalie che aiutano a comprendere storia e significato di tante opere, più o meno conosciute. I Musei Vaticani in coordinamento con i provvedimenti varati dalle Autorità italiane, dallo scorso 9 marzo sono chiusi al pubblico. Secondo le misure adottate in Vaticano la chiusura precauzionale riguarderà, almeno fino al 3 aprile 2020, oltre ai Musei anche l’Ufficio Scavi, il Museo delle Ville Pontificie ed i centri museali delle basiliche pontificie. (Rer)