Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), 23.073 persone contagiate, 2.470 casi in più da ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 23.073 le persone ancora contagiate dal Covid-19 in Italia, 2.470 casi in più di ieri. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il totale dei casi è di 27.980 ai quali vanno sottratte le 2.158 vittime e i 2.749 guariti.(Rin)