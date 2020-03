Coronavirus: Furto in ospedale a Cassino, rubate mascherine agli infermieri

- Approfittando del fatto che tutto il personale era impegnato nel far fronte all'emergenza dovuta al Coronavirus, nella notte tra sabato e domenica, ignoti si sono introdotti nell'ospedale di Cassino ed hanno rubato dispositivi di protezione individuale quali mascherine e occhiali nei reparti di oculistica, pediatria e gastroenterologia. "Gli autori del furto - si legge in una nota della Asl di Frosinone- hanno forzato armadietti chiusi e carrelli di emergenza con sigillo ed hanno agito dimostrando un rivoltante disprezzo verso la vita, il sacrificio, la generosità, la comunità, la legge e, soprattutto, la tanta abnegazione che medici, infermieri, apparato sanitario forze dell’ordine, volontari, Regione, Governo stanno mettendo in campo superando ogni limite, prosciugando ogni energia".(Com)