Coronavirus: Ciaccheri-Aluigi (Municipio Roma VIII), sospensione sfratti sia tra priorità

- Nella settimana passata "abbiamo scritto alla sindaca di Roma e alla Prefetta di Roma per sollecitare una immediata sospensione di tutti gli sfratti, visto che ne esistono diversi già in programma per numerose famiglie del nostro territorio e di tutta la città". Lo dichiarano, in una nota, il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri e l'assessora alle Politiche sociali del Municipio Roma VIII, Alessandra Aluigi. "In questi giorni difficili per il Paese e per la città - aggiungono - tutte e tutti noi siamo chiamati alla assunzione massima delle responsabilità per salvaguardia della salute delle cittadine e dei cittadini. Appare urgente e non eludibile la necessità di intervenire anche su un tema assai delicato come quello della emergenza abitativa, in particolare per quel che concerne gli sfratti programmati da qui ai prossimi giorni. Sul territorio del Municipio Roma VIII sono infatti decine le famiglie coinvolte nell'immediato e centinaia nel breve futuro, situazione che alla luce delle dispozioni emanate dalle autorità (il restate a casa) metterebbe a serio rischio la salute di tante famiglie lasciate nell'impossibilità assoluta di tutelarsi e tutelare il resto dalla cittadinanza dalla possibile esposizione al contagio del virus covid-19. Viste le tante positive prese di posizione tra i rappresentanti istituzionali del Campidoglio che si susseguono sull'argomento - concludono Ciaccheri e Aluigi - chiediamo un intervento urgente per le emanazione di disposizioni che blocchino tutte le procedure di sfratto in essere sine die". (Com)