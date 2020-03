Coronavirus: Fontana, all'orizzonte condizione rapida per nuovo ospedale in Fiera

- "All'orizzonte ci sono le condizioni che si possa arrivare a una condizione positiva, ma soprattutto rapida" per realizzare il nuovo reparto di terapia intensiva a Fieramilanocity. Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana al termine del sopralluogo in fiera dove dovrebbe sorgere il nuovo reparto di terapia intensiva per i malati di Covid-19. (Com)