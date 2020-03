Coronavirus: Bordoni (Lega), gravissimo a sportelli servizi anagrafici senza guanti e mascherine

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, "deve intervenire immediatamente a tutela dei dipendenti capitolini, basta belle parole e promesse. Gli impiegati dei servizi anagrafici non hanno bisogno della solidarietà della sindaca ma di guanti, mascherine e protocolli di sicurezza". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier, Davide Bordoni. "Sto ricevendo tantissime richieste d'aiuto da molti Municipi di Roma - aggiunge Bordoni - che stanno lavorando in piena emergenza. Si è deciso di mantenere operativi i servizi incomprimibili ma dove sono le forniture di mascherine e guanti? I servizi anagrafici sono aperti ma gli impiegati non dispongono di nessun dispositivo di protezione individuale, se non procurati autonomamente. Padri e madri di famiglia lavorano al pubblico senza mascherine e guanti. Nessuna dotazione a loro difesa. Non sono accettabili scarichi di responsabilità tra dipartimenti e municipi. Oggi hanno inaugurato il Columbus non per caso; stiamo per entrare nell'occhio del ciclone. Lasciamo 24h ore alla sindaca per mettere ogni impiegato al pubblico nelle condizioni di lavorare, altrimenti chiederemo alla protezione civile di intervenire a tutela dei dipendenti capitolini". (Com)