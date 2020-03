Ue: coronavirus, von der Leyen presenta restrizione viaggi e corsie veloci per merci

- La Commissione europea presenta oggi da un lato corsie veloci per dare priorità al trasporto di merci, specie quelle mediche e di emergenza, e dall'altro una restrizione dei viaggi non essenziali verso l'Unione europea. Ad annnciarlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della videoconferenza con i leader dei paesi del G7. "Siamo di fronte a una crisi sanitaria globale che ha severi impatti sulle persone e le economie", ha detto. "Nella riunione con i leader del G7 abbiamo lanciato il messaggio che lavorando insieme possiamo affrontare questa tempesta", ha aggiunto von der Leyen. "Per prima cosa dobbiamo prendere misure per limitare la diffusione del virus. E' importante per far sì che il nostro sistema sanitario sia capace di gestire tutti i pazienti", ha spiegato la presidente. Dall'altro lato, è necessario garantire il rapido flusso di merci. "Abbiamo informato i partner del G7 che proponiamo una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione europea perché così pensiamo che possiamo ridurre la diffusione di virus", ha continuato. Von der Leyen ha spiegato che ci sono esenzioni, per i cittadini europei che tornano a casa, i dottori, gli scienziali e i transfrontalieri. "E' una restrizione che dovrebbe iniziare con un periodo di 30 giorni", ha sottolineato."Il secondo tema è la necessità di coordinare le misure prese" sinora ed "è importante che i paesi vicini armonizzino le loro politiche", ha detto von der Leyen. "Terzo, dobbiamo restaurare la nostra fiducia nelle nostre economie" e "il punto è investire in tutto quello che è importante per le nostre economie per andare avanti", ha proseguito la presidente della Commissione Ue. Quarto punto, il rafforzamento della ricerca sul vaccino. Von der Leyen ha infine sottolineato che la risposta internazionale "deve essere ampia" e per questo la Commissione e i partner del G7 si sono trovati concordi a richiamare il G20 di accelerare il lavoro in modo da rispondere nel modo più efficace a livello globale. Inoltre, von der Leyen ha sottolineato che negli orientamenti presentati oggi dalla Commissione europea si propongono "le cosiddette corsie verdi", ossia facilitazioni "per il trasporto di beni", che prevedono delle priorità per i materali sanitari e i beni deperibili, come le forniture alimentari e i servizi di emergenza. Questo perché "oggi abbiamo bisogno di un mercato unico pienamente funzionante per fare in modo che abbiamo le merci di cui abbiamo bisogno", ha concluso la presidente della Commissione. (Res)