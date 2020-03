Germania: coronavirus, Merkel annuncia chiusura negozi e luoghi di intrattenimento

- Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ha annunciato alcune misure di isolamento sociale per tentare di contenere la diffusione del coronavirus nel paese. Parlando oggi in conferenza stampa, il capo del governo tedesco ha annunciato la chiusura di negozi, pub, teatri, musei, fiere, cinema, parchi, case per appuntamenti e centri sportivi. Resteranno invece aperti distributori all'ingrosso, supermercati, farmacie, distributori e banche. Restano aperti anche i ristoranti, a cui vengono però imposte misure per garantire una distanza minima tra i clienti e un orario di apertura dalle 6 alle 18. Sono inoltre vietate funzioni in chiese, moschee e sinagoghe. “Abbiamo bisogno di misure per rallentare il contagio. Sono misure senza precedenti, ma necessarie per non sovraccaricare il nostro sistema sanitario”, ha dichiarato la Merkel. Il coronavirus continua a diffondersi in Germania dove oggi sono stati registrati altri due decessi, portando il totale dei morti a 14, a fronte di circa 5 mila contagi confermati. (Bel)