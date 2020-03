Coronavirus: Giannini (Lega), all'ospedale di Tivoli distribuite ancora maschere inadatte

- Prosegue parallelo al bollettino giornaliero della Protezione civile "l'altro triste bollettino riguardante la mancanza di mascherine idonee nei nostri presidi ospedalieri, ambulatori, operatori del trasporto pubblico, supermercati, eccetera eccetera". È quanto dichiara, in una nota, Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega e membro della commissione regionale Sanità. "In queste ore, presso l'ospedale di Tivoli - spiega l'esponente della Lega - sono giunte numerose mascherine del tutto non idonee a prevenire il contagio. Le stesse (come si evince dalla foto in allegato), ritirate in fretta e furia ieri negli ospedali di Milano e Roma. A quando il ritiro definitivo dal mercato di queste fasulle protezioni? A quando un intervento concreto e risolutivo da parte di questo governo e di questa Regione che se da una parte tiene a casa i cittadini, dall'altra manda letteralmente allo sbaraglio centinaia di migliaia di lavoratori privandoli delle più elementari norme di sicurezza?". (Com)