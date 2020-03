Coronavirus: Css, in campo migliori risorse ed intelligenze

- "Questa è una situazione di emergenza in cui mettiamo in campo le migliori risorse e intelligenze per affrontarla nella maniera più efficace. Anche per la tenuta del sistema sanitario nazionale". Lo ha affermato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. (Rin)