Coronavirus: Locatelli (Css), numeri più alti a Bergamo e Brescia in linea con situazione di 14 giorni fa

- Sul numero dei contagi da Covid-19 a Bergamo e Brescia, molto più alto di altre zone, "è chiaro che quello che stiamo vedendo riflette la situazione in termini di diffusione del contagio che avevamo 12 o 14 giorni fa". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente Consiglio superiore di sanità (Css), nel corso del bollettino quotidiano della Protezione civile sull'emergenza coronavirus. "Per vedere compiutamente la riduzione del numero dei contagiati e una riduzione marcata dell'impatto clinico dei pazienti che sviluppano insufficienza respiratoria, c'è bisogno ancora di qualche giorno". Quanto alla possibilità di considerare anomalo il numero, Locatelli ha risposto: "Non è anomalo rispetto a un paio di settimane fa"(Rin)