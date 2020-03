Coronavirus: Comune Civitavecchia, chiusi varchi pedonali di accesso al porto

- L'Amministrazione comunale di Civitavecchia "è stata informata della decisione della Capitaneria di Porto di limitare sensibilmente gli accessi pedonali all'area di competenza marittima". "I varchi di accesso pedonale denominati P2, P3,P4 e P5 - spiega il comunicato - saranno permanentemente chiusi fino al prossimo 3 aprile. Per quanto riguarda invece il passaggio pedonale P1, denominato Varco fortezza, rimane aperto solo per consentire l'accesso in caso di comprovate necessità". (Com)