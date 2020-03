Coronavirus: Css, sforzo per rendere omogenei piani trattamento pazienti

- Per far fronte all'emergenza coronavirus "c'è uno sforzo del ministero della Salute per rendere omogenei su tutto il territorio nazionale i piani di trattamento dei pazienti". Lo ha annunciato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.(Rin)