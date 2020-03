Coronavirus: Fontana, reparto in fiera punto di riferimento anche per altre regioni

- "Speriamo di no, ma se dovesse succedere che il virus si diffonda in maniera grave in altre regioni, questo potrà essere un punto di riferimento". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine del sopralluogo a Fieramilanocity dove sarà realizzato il nuovo reparto di terapia intensiva per i malati di Covid-19. (Rem)