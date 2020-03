Coronavirus: Ficco (Saues), necessario esercito per gestire emergenza

- "L'emergenza sanitaria da coronavirus soprattutto in presenza di scarsa consapevolezza impone scelte razionali e rigorose. Il mancato rispetto dei Dpcm e delle ordinanze regionali, che riscontriamo nel corso della nostra attività sul territorio, impone urgentemente l'esercito sulle strade e presso i pronto soccorso: le sole forze dell'ordine, che ringraziamo per il lavoro preziosissimo ed encomiabile che stanno svolgendo in condizioni difficilissime, non bastano". Lo ha dichiarato in una nota il presidente del Saues Paolo Ficco. (segue) (Ren)