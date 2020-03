Coronavirus: Ficco (Saues), necessario esercito per gestire emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ficco ha aggiunto: "Impegnare le già poche ambulanze per i tamponi a domicilio, appare davvero fuori luogo. Chiediamo pertanto di disporre, come già accade per l'Asl Napoli 1 e per l'Asl Napoli 3, che tutte le aziende sanitarie predispongano almeno due auto mediche, con autista e infermiere, per effettuare i tamponi a domicilio liberando così i medici e un gran numero di autoambulanze, spesso ferme ore ed ore per la sanificazione di rito". Ficco ha concluso: "Queste ambulanze così liberate, potrebbero tornare al soccorso d'urgenza evitando che il territorio resti scoperto". (Ren)