Coronavirus: Fontana, per ospedale Fiera finanziamenti privati per coprire spesa totale

- Per sostenere i costi del progetto dell'ospedale da campo in Fiera Milano da 400 posti di terapia intensiva "ci sono finanziamenti privati pronti a coprire tutta quanta spesa". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine del sopralluogo degli spazi a MiCo con il consulente Guido Bertolaso. In merito alla parte allestiva il costo "potrebbe essere intorno ai 10 milioni", ha chiarito il presidente della Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali. Invece sulla parte delle attrezzature elettroniche "preferisco non dare numeri perché siamo in fase di trattativa avendo lanciato un call internazionale", ha osservato l'assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini, che ha aggiunto come il "fundraising sta andando molto bene e c'è una vera e propria corsa per sostenere la sanità lombarda. Ci sono donazioni superiori anche ai 500 mila euro, una anche di un milione", ha chiosato Caparini. (Rem)