Coronavirus: Css, modalità contagio da oggetti assolutamente marginale

- "Un virus per vivere e replicarsi ha bisogno di cellule. Questo è il motivo per cui è fondamentale prestare la massima attenzione alla prevenzione del contagio tra umani". Lo ha annunciato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il professore ha poi ribadito l'importanza "di lavarsi le mani". Ovviamente, ha osservato, "la modalità di contagio" da oggetti "è assolutamente marginale rispetto a quello inter-umano". (Rin)