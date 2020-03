Coronavirus: Locatelli (Css), in altri paesi incremento notevole contagi e decessi, in Italia misure contenimento

- Rispetto all'incremento dei numeri di contagi e decessi tra le persone affette da Covid-19, "in Italia contiamo che la situazione sia completamente diversa per le misure di contenimento messe in atto". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), in occasione del bollettino quotidiano sull'emergenza coronavirus. "Ci sono numeri i quali indicano che purtroppo anche in altri paesi c'è un incremento sostanziale del numero degli infetti e delle persone che non ce la fanno", ha aggiunto.(Rer)