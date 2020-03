Bielorussia: Pil in calo dello 0,6 per cento a gennaio-febbraio 2020

- Nel periodo fra gennaio e febbraio 2020, il prodotto interno lordo (Pil) della Bielorussia è sceso dello 0,6 per cento su base annua. Lo ha reso noto la Commissione statistica nazionale bielorussa, ripresa dall’agenzia di stampa “Belta”. In base alle stime di inizio anno, il Pil del paese a fine febbraio è stato pari all’99,4 per cento, attestandosi a 19,5 miliardi di rubli bielorussi (circa 7,4 miliardi di euro). (Res)