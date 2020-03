Coronavirus: Brasile, scontro tra governo federale e stati su bilancio contagi (3)

- Tuttavia il bilancio del ministero non tiene conto dei nuovi casi notificati dal dipartimento della Salute dello stato di Bahia, che porterebbe il bilancio a 9, dei nuovi 6 casi registrati nel Distretto federale, che porterebbe il bilancio a 14, dei 3 casi nello stato di Espirito Santo che porterebbe il bilancio a 4, dei primi 3 casi confermati nello stato di Cearà e dei primi due casi registrati nello stato di Mato Grosso do Sul. In Brasile alcuni stati della federazione hanno chiuso le attività scolastiche mentre il governo - che mette sotto osservazione gli stranieri in entrata nel paese - ha raccomandato la cancellazione o il rinvio di eventi con grande partecipazione di massa. Tuttavia non esistono ancora misure univoche in tutti gli stati o misure adottate da parte del ministero come linee guida per il paese. (Brb)