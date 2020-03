Coronavirus: Bertolaso, nemico più terribile di eserciti combattuti in ultimi secoli per libertà nazione

- "Sono italiano, sono orgoglioso di essere italiano, ho lavorato tutta la vita per il mio Paese, ho combattuto all'estero quando sentivo qualcuno che criticava l'Italia, quindi credo sia mia dovere, come cittadino italiano, contribuire a risolvere questa drammatica situazione, questa emergenza epocale che riguarda questa regione, il nostro Paese e tutto il mondo come stiamo vedendo". inizia con queste parole il video con cui Guido Bertolaso, dal profilo Facebook di Lombardia Notizie, spiega il motivo per cui ha deciso di accettare la proposta del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di aiutare la Regione nella lotta contro il coronavirus. "Sono venuto qui in punta di piedi, darò una mano insieme al mio team per quelle che sono le nostre competenze. Sono sicuro che faremo un lavoro straordinario, anche con la collaborazione della protezione civile nazionale e divtutte le forze migliori del nostro Paese"". Qui stiamo combattendo una guerra contro un nemico invisibile, terribile, molto più pericoloso degli eserciti che nei decenni e nei secoli passati abbiamo combattuto per la libertà di questa nazione, quindi è bene che tutti diano il proprio contributo, senza se e se na ma, come dovere e diritto di tutti i cittadini di questo Paese” ha concluso Bertolaso. (Rem)