Coronavirus: Borrelli, lavoriamo giorno e notte per reperire mascherine

- Il dipartimento della Protezione civile "non produce né commercializza mascherine. Lavoriamo notte e giorno per cercare mascherine, ventilatori, camici e guanti". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. "Dobbiamo prendere atto che in Italia non esistono produzioni di questo tipo - ha aggiunto - e la nomina del commissario Arcuri serve anche per avviare una produzione di mascherine ed altre attrezzature strategiche".(Rin)