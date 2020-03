G7: coronavirus, governi concordano su attuazione misure per risposta alla pandemia

- I governi dei paesi del G7 hanno concordato sull’attuazione di una serie di misure, incluse quelle di natura fiscale e monetaria, in risposta alla pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato stampa pubblicato oggi dalla Casa Bianca. “Abbiamo intenzione di mettere in campo un’ampia varietà di strumenti, incluse misure monetarie e fiscali, oltre ad azioni indirizzate, per sostenere con effetti immediati e per quanto necessario i lavoratori, le compagnie e i settori più colpiti”, si legge nella nota. I governi dei paesi del G7 si coordineranno in maniera più attiva per rispondere alla pandemia di coronavirus, si legge ancora nella nota della presidenza Usa. (Was)