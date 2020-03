I fatti del giorno - America Latina (2)

- Paraguay: coronavirus, governo chiude frontiere e decreta divieto di circolazione notturno - Il governo del Paraguay ha deciso di chiudere temporaneamente le frontiere e di vietare, a partire da oggi, la circolazione di persone e veicoli dalle ore 20:00 alle 04:00 come misura di "isolamento sociale per il coronavirus". Le autorità migratorie segnalano che un 30 per cento dei posti di frontiera rimarranno aperti per il rimpatrio solo di "connazionali, stranieri residenti, membri di missioni diplomatiche e di istituzioni internazionali con visto autorizzato". Il governo locale, che certifica ad oggi un totale di otto contagi, ha inoltre disposto la sospensione delle attività scolastiche e di una numerosa serie di eventi pubblici per un periodo di 15 giorni. Saltano quindi le lezioni di tutti i livelli scolastici, universitari e formativi, ma anche spettacoli ed eventi di massa pubblici e privati: concerti, riunioni e manifestazioni politiche, sindacali e sociali, attività religiose e ricreative. Chiuse per due settimane anche le attività in luoghi chiusi come cinema, teatri, sale conferenze, discoteche, bar e centri culturali. Il ministro degli Interni, Euclides Acevedo, ha avvertito che il coprifuoco notturno verrà fatte rispettare dalla Polizia Nazionale, e che infrangere le disposizioni in materia di salute pubblica può costare pene che vanno dai 12 ai 18 mesi di reclusione. Già dal 13 marzo il governo di Marito Abdo aveva sospeso tutti i voli dall'Europa e disposto l'isolamento obbligatorio e preventivo per tutte i passeggeri provenienti dalla zona Ue. (segue) (Res)