I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uruguay: coronavirus, governo chiude le scuole e sospende voli da Europa e Stati Uniti - Il governo dell'Uruguay ha deciso la sospensione di tutti i voli provenienti dall'Europa a partire da venerdì 20 e per un tempo indeterminato e la chiusura delle scuole per 14 giorni. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il sottosegretario alla Presidenza, Alvaro Delgado, al termine di una riunione di gabinetto straordinaria sull'emergenza coronavirus. Sospesi a partire da mercoledì 18 marzo anche i voli di American Airlines da e per gli Stati Uniti. Da oggi fino al 20 marzo le compagnie aeree che operano voli diretti in Uruguay potranno imbarcare solo cittadini uruguaiani residenti nel paese. Nella stessa conferenza stampa il ministro della Salute, Daniel Salinas, ha confermato l'esistenza di due nuovi casi di Covid-19 portando ad otto il numero complessivo dei contagi. Salinas ha sottolineato che gli ultimi due casi sono di tipo "locale", e non importato, e che quindi "il virus sta circolando". (segue) (Res)