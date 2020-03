I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: coronavirus, Banca centrale disponibile a interventi prima di riunione di marzo - Dinanzi alla possibile emergenza finanziaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus, la Banca centrale del Messico (Banxico) potrebbe assumere decisioni di politica monetaria anche prima della riunione ufficiale, prevista per il 26 marzo. Lo ha detto al quotidiano "El Universal" il governatore di Banxico, Alejandro Diaz de Leon, pur riconoscendo che è importante acquisire più elementi possibili prima di assumere decisioni. Agire fuori dal calendario è una "possibilità sempre sul tavolo", ma è da considerarsi una "opportunità raccogliere la maggior informazione possibile in un contesto così mutevole", ha detto de Leon riconoscendo l'importanza di "vedere in che modo si evolvono le cose". Allarme ha creato la circostanza che tre dei cinque governatori di Banxico hanno sospeso le loro attività pubbliche. De Leon ha però assicurato che l'istituzione è in grado di operare e prendere decisioni anche senza la presenza fisica dei membri della commissione di politica monetaria. (segue) (Res)