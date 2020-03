Ungheria: coronavirus, fiorino ai minimi storici rispetto all'euro

- Dopo una leggera ripresa questa mattina, il fiorino ungherese è nuovamente crollato fino a raggiungere a un certo punto il tasso di cambio di 348 rispetto all'euro. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mti". Già la scorsa settimana la moneta ungherese si era avvicinata a segnare un record negativo, oscillando intorno a 340. Nel primo pomeriggio di oggi è scesa a 342, per poi arrivare a 348. La repentina perdita di valore è avvenuta dopo l'annuncio da parte del premier ungherese, Viktor Orban, di nuove misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus e della necessità di rivedere il bilancio. E' possibile che nei prossimi giorni il fiorino perda ulteriormente valore e altre monete locali stanno subendo una sorte analoga, come nel caso della corona ceca. (Vap)