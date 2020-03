I fatti del giorno - Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Italia: coronavirus, volo speciale Alitalia rimpatrierà connazionali - L’Algeria ha temporaneamente sospeso i collegamenti aerei con Italia e Spagna e da giovedì 19 marzo sospenderà i collegamenti aerei e marittimi con tutta l’Europa. L'ambasciata d'Italia ad Algeri sta organizzando, in collaborazione con Alitalia e le autorità algerine, un volo speciale per gli italiani che vogliano rientrare, con priorità accordata a chi disponga già di un biglietto previamente acquistato. Tale volo speciale avrà luogo nei prossimi giorni e si fornirà al riguardo, non appena disponibile, l’indicazione della data e dell’orario di partenza. I connazionali che desiderino rientrare in Italia con tale opzione devono compilare un modulo scaricabile all'indirizzo "https://ambalgeri.esteri.it/ambasciata_algeri/resource/doc/2020/03/alitalia_volo_speciale_algeri-roma.xlsx" e di trasmetterlo all’Ufficio Alitalia di Algeri non appena possibile e comunque entro le ore 18 di martedì 17 marzo. La compagnia comunicherà agli interessati le modalità di acquisto dei biglietti. La richiesta dovrà essere trasmessa via mail, con l’allegato, agli indirizzi e-mail: Wassila.Boussad@alitalia.com; Mourad.Nichenache@alitalia.com. Si potrà in ogni caso contattare direttamente l’ufficio Alitalia di Algeri ai numeri qui di seguito indicati: 00213 21727129; 00213 797359536; 00213 799821427. Alitalia informa che verrà chiesto ai passeggeri di munirsi, prima di salire in aereo, di una mascherina protettiva da indossare obbligatoriamente. (segue) (Res)