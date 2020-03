I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Egitto: ministro Industria, coronavirus aumenta domanda di nostri prodotti dall'Europa - Costretti a rallentare la produzione industriale a causa della pandemia di coronavirus, i paesi europei hanno alzato la domanda di prodotti egiziani. Lo ha dichiarato il ministro dell’Industria del Cairo, Nevin Gamea. “L’industria egiziana ha una grande opportunità per rafforzarsi sui mercati esteri nel prossimo periodo, in particolare incontrando l’alta domanda di prodotti egiziani da parte dei paesi europei, alcuni dei quali costretti a interrompere la produzione per via del coronavirus”, ha affermato Gamea durante un incontro con l’Unione degli investitori industriali. (segue) (Res)