I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Italia: direttore Istituto studi strategici a “Nova”, seguiamo la crisi da vicino - La Tunisia sta seguendo “molto da vicino” la crisi legata al coronavirus in Italia ed è “profondamente rammaricata” per la situazione. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il direttore dell’Istituto tunisino di studi strategici (Ites), Sami Ben Jannet, esprimendo la solidarietà dell’istituto a “un paese vicino e amico”. “Il mondo intero è ormai stato colpito dalla pandemia. Si tratta di un’opportunità per rivedere equilibri politici, economici e sociali ovunque. Oggi c’è bisogno di più solidarietà umana”, ha osservato il politologo. Ben Jannet ha ricordato anche come i popoli di Italia e Tunisia siano “molto vicini in termini di costumi e tradizioni” e come le relazioni bilaterali siano “storiche e profonde”. “Siamo molto uniti all'Italia e la sosteniamo moralmente in questo periodo di crisi che richiede sforzi concertati, consapevolezza e disciplina da parte di tutti”, ha concluso il direttore dell’Ites. (segue) (Res)