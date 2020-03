I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Egitto: Shoukry darà il via domani a un tour in sei paesi africani, focus su diga Gerd - Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry darà il via domani un tour in sei paesi dell’Africa nel pieno delle tensioni con l'Etiopia per il mancato raggiungimento di un accordo sul riempimento e sull’avvio della Grande diga della rinascita (Gerd). Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano. Il tour includerà Sudafrica, Tanzania, Ruanda, Repubblica democratica del Congo, Sudan del Sud e Niger. Shoukry consegnerà un messaggio del presidente Abdel Fatah al Sisi ai leader dei sei paesi. Il viaggio di Shoukry in Africa giunge pochi giorni dopo le visite a Bruxelles e Parigi organizzate la scorsa settimana proprio per discutere con i partner europei il sostegno alla posizione egiziana sul progetto Gerd. (segue) (Res)