I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Libia: il premier Sarraj discute con l'ambasciatore d'Italia Buccino del cessate il fuoco a Tripoli - Il capo del Governo dell'accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, e l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino, hanno discusso dell'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza sul cessate il fuoco duraturo nella guerra in corso in Libia. In un comunicato ufficiale diffuso oggi, il Gna ha reso noto che l'incontro tra Buccino e Sarraj ha fornito l'occasione di discutere degli sviluppi della situazione in Libia e delle relazioni bilaterali tra i due paesi. (Res)