Aerospazio: Airbus, navicella spaziale Orion per missione Artemis I completa test

- La navicella spaziale Orion, destinata alla missione Artemis I della Nasa, ha completato con successo una serie di test di simulazione in ambientale spaziale passando alcuni mesi nella camera del vuoto termico di proprietà della Nasa presso la Plum Brook Station in Ohio. Come riferisce un comunicato stampa di Airbus, i test sono stati condotti in due fasi; un test del vuoto termico di 47 giorni e un test di compatibilità e interferenza elettromagnetica di 14 giorni in condizioni ambientali che simulano le due condizioni che la navicella spaziale incontrerà durante il suo viaggio verso la Luna e ritorno sulla Terra. "Oggi abbiamo fatto un grande passo avanti per la missione lunare Artemide I. Abbiamo dimostrato ai nostri clienti Esa e Nasa che l'European Service Module, progettato e costruito dai nostri ingegneri a Brema, con l'aiuto di partner di 10 paesi europei, soddisfa i requisiti per resistere alle dure condizioni nello spazio. Il programma Artemis farà atterrare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna e li riporterà sani e salvi sulla Terra, siamo orgogliosi di contribuire a questa impresa con il nostro know-how, la nostra competenza e la nostra passione", ha dichiarato Andreas Hammer, Head of Space Exploration di Airbus. (segue) (Com)