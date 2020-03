Aerospazio: Airbus, navicella spaziale Orion per missione Artemis I completa test (2)

- I team di ingegneri e tecnici di Airbus, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), di Lockheed Martin e della Nasa sono soddisfatti dei risultati di questo test decisivo, che dimostra come la navicella spaziale sia adatta a viaggiare in sicurezza nelle condizioni estreme che sperimenterà nello spazio. Orion verrà trasportata di nuovo al Kennedy Space Center per essere sottoposta a ulteriori test e preparare così la navicella spaziale per l'integrazione con il lanciatore Space Launch System, iniziando così una nuova era dell'esplorazione spaziale. Il modulo di servizio europeo, prodotto da Airbus per conto dell'Esa, fornirà propulsione, potenza, aria e acqua per gli astronauti, oltre al controllo termico dell'intero veicolo spaziale. Artemide I viaggerà intorno alla Luna e tornerà sulla Terra. Airbus a Brema sta già costruendo il secondo modulo di servizio Orion per Artemide II, che porterà gli astronauti sulla Luna per la prima volta prima di riportarli sulla Terra. (Com)