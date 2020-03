Migranti: Grecia, commissario Ue Johansson "addolorata" per 2 vittime in incendio a Moria

- Il commissario europeo agli Affari interni, Ylva Johansson, si è detta "profondamente addolorata" dalla morte di due persone nell'incendio divampato oggi nel campo migranti di Moria, nell'isola greca di Lesbo. "Le condizioni di vita (a Moria), come ho detto diverse volte in diversi luoghi, sono inaccettabili specialmente per i bambini", ha dichiarato Johansson tramite Twitter. Il commissario Ue si è recata in visita in Grecia la scorsa settimana proprio per parlare dell'emergenza migratoria. Due persone, tra cui una bambina di sei anni, sono morte oggi nel vasto incendio divampato nel sovraffollato campo migranti di Moria. L'incendio, che ha provocato l'evacuazione di molti migranti, è stato posto sotto controllo dopo aver danneggiato alcune tende e container. Le fiamme sono state alimentate dai forti venti che spazzano oggi l'isola greca dell'Egeo orientale. Il campo di accoglienza di Moria, costruito per circa 5000 persone, ospita invece da anni circa 20mila migranti e rifugiati. (segue) (Gra)