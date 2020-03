Migranti: Grecia, commissario Ue Johansson "addolorata" per 2 vittime in incendio a Moria (2)

- Secondo quanto annunciato ad Atene la scorsa settimana dal commissario europeo agli Affari interni, la Grecia e l'Ue hanno concordato un meccanismo temporaneo per favorire il rientro volontario di circa 5000 migranti dalle isole dell'Egeo orientale. Secondo quanto spiegato, il programma durerà un mese e sarà finanziato dall'Ue al fine di decongestionare la situazione nelle isole sovraffollate della Grecia: ogni migrante potrà ottenere circa 2000 euro per reintegrarsi nella società del suo paese d'origine. Potranno accedere al programma solamente i migranti che si trovano nei campi delle isole dell'Egeo e che sono arrivati in Grecia prima del primo gennaio 2020. I rientri saranno organizzati in cooperazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e Frontex. (Gra)