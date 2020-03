Milano: colpisce compagna alla testa con coltello, arrestato per tentato omicidio

- Ha colpito alla testa la sua compagna con un coltello ed è fuggito. Per questo un 33enne peruviano è stato fermato per tentato omicidio dagli agenti della Questura di Milano. Il fatto risale al 2 marzo scorso: la donna, una peruviana di 50 anni, intorno a mezzanotte è stata aggredita dal compagno nell'appartamento di via Capuana 7 in cui i due vivevano. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e il personale del 118, che ha soccorso la donna con ferite d’arma da taglio al capo, poi trasportandola in codice rosso presso l’ospedale Niguarda. Dalle dichiarazioni dei presenti nell’appartamento al momento dell’aggressione, i poliziotti sono riusciti a ricostruire quanto successo poco prima, appurando così che l’aggressore, fuggito dal luogo dell’accaduto, era il compagno convivente della vittima. Tra i due, dopo una serata caratterizzata dal consumo di alcol, era scoppiata una lite per futili motivi, sfociata in una violenta aggressione perpetrata da parte dell’uomo con un coltello di grosse dimensioni. Circostanze confermate dalla donna, che, pur provata dai colpi inferti, ha raccontato ai poliziotti l’ultima di una serie di liti, per motivi di gelosia, avute col proprio compagno. Agli accertamenti compiuti dagli agenti delle volanti si sono aggiunti quelli dei colleghi della squadra mobile di Milano, che si sono messi sulle tracce dell’aggressore fuggitivo, intercettandolo successivamente nello stesso appartamento dove si era consumato il reato. Il 33enne, che aveva infatti fatto rientro nell’abitazione per riprendere i propri effetti personali, è stato fermato la mattina dopo l'aggressione. (com)