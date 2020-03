Coronavirus: oggi alle 18 il punto sull'emergenza in Valle d'Aosta

- La presidenza della Regione ha informato in una nota che si svolgerà oggi alle ore 18, un aggiornamento stampa per illustrare l’andamento in Valle d’Aosta delle misure messe in atto per contenere la diffusione del virus Covid-19 e per l’aggiornamento del bollettino dati.(Ren)