Coronavirus: Spadafora, il mondo dello sport ha davvero fatto squadra

- Tutela dei lavoratori e sospensione dei versamenti e dei canoni: sono queste le misure per il mondo dello sport previste dal decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri per fronteggiare il Covid-19. "Il mondo dello sport ha davvero fatto squadra - ha spiegato il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora - . Nelle ultime ore io e i miei uffici siamo stati in contatto costante con il Coni, il Comitato Paralimpico, Sport e Salute, le Federazioni sportive e gli Enti di Promozione per studiare insieme le misure urgenti e indifferibili per dare una prima, importante risposta alla crisi del settore a causa del Coronavirus. Ci siamo mossi in grande sintonia, e voglio ringraziare ciascuno per la disponibilità dimostrata e la collaborazione. Ho rinnovato a tutti i miei interlocutori, trovando immediata adesione, l’invito a convocare entro due settimane una giunta straordinaria del Coni e del Cip, naturalmente in teleconferenza, per iniziare subito a studiare le norme e le azioni da mettere in campo, speriamo al più presto, per rilanciare le attività sportive a tutti i livelli. I prossimi Decreti saranno dedicati al rilancio del Paese e dell’economia”. (segue) (Com)